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أخبار العالم

رئيس وزراء العراق: لا أحد فوق القانون وسنحاسب المقصرين في أحداث التظاهرات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، بمحاسبة المقصرين في التظاهرات السابقة مهما كان موقعهم في الدولة، مؤكد أنه لا أحد فوق القانون.

وشدد عبدالمهدي، في كلمته بمناسبة أربعينية الإمام الحسين وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن المطالبة بالإصلاح هي حق مشروع للجميع، قائلا: "إننا نعد شعبنا بأن المقصر في التظاهرات السابقة سيحاسب مهما كان موقعه في الدولة فلا أحد فوق القانون".

وأكد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة التصدي بقوة وعزم ومسؤولية لمظاهر الانحراف والفساد وإلغاء التفاوت المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الإصلاح الذي بات مطلبا يتفق عليه ويشترك فيه جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم وعناوينهم.
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