شاهد| جهود الداخلية في أسبوع.. ضبط 46 متهمًا بـ كميات كبيرة من السلاح والحشيش والهيروين

شنت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، أسفرت جهودها خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :



فى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية حيث ضُبط خلالها (46 متهم)وبحوزتهم 9 قطع أسلحة نارية عبارة عن 2 بندقية خرطوش، مسدس، 6 فرد محلى، 7طلقات نارية مختلفة الأعيرة، 2 قطعة سلاح أبيض، و 10 قضايا إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (750 جراما لنبات البانجو المخدر–895جرام لمخدر الحشيش–180جرام لمخدر الهيروين، 180 قرصا مخدرا ، و تنفيذ 4791 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 1050 قضية متنوعة أخرى.



فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:تم ضبط (1445) قطعة سلاح نارى عبارة عن(جرينوف –2 رشاش - 129بندقية آلية–307بندقية "مششخنة، غير مششخنة"–108 طبنجات –898 فردا محلى الصنع–2122 طلقة مختلفة الأعيرة –1733 قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (547864) حكما قضائيا وذلك على النحو التالى: 2380 حكم جناية ، 185251 حكم حبس، 285487 غرامة، 74746 مخالفة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابيةوالقضايا المتنوعة تم ضبط (32) تشكيلًا عصابيًا ضموا (108) متهمًا، إرتكبوا (142) حادث سرقة متنوع، تم ضبط (258) قضية أحداث، إعادة 20 سيارة مُبلغ بسرقتها، كما تم كشف غموض (52) حادث (قتل عمد ،سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (85) متهمًا.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط (249528) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (37911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، (397) قيادة تحت تأثير مخدر، (6349) موقفا عشوائيا.



فى مجال الأمن الإقتصادى القضايا التموينية: تم ضبط (7352 قضية تموينية متنوعة) و فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة: تم ضبط (1482) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: (135) قضية ضرائب عامة، كشف (55) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (145) قضية فى مجال الجمارك، (364) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (205) قضية تحرى مدين ولجان فحص، تنفيذ (544) حكما قضائيا، (11) قضية نقد أجنبى وتهريب،(3) قضايا فى مجال الجرائم المصرفية،(4) قضايا فى مجالات " الإختلاس والإضرار بالمال العام -غسل الأموال-الكسب غير المشروع".



بلغت قيمة تلك المضبوطات (1,587,649,950) مليار وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون وستمائة وتسعة وأربعون ألف ، وتسعمائة وخمسون جنيهاَ ، (160,000) مائة وستون ألف دولار أمريكى . قضايا النقل والمواصلات: تم ضبط (788) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر ، سلاح أبيض–أموال عامة –تسول– حيازة مواد مخدرة– باعة جائلين–قضايا متنوعة) بالإضافة إلى ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (7) متهمين إرتكبوا (3) وقائع متنوعة.



وفى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط (1540) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1687) متهما.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (287,853 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت (894,816 كيلو جرام).

وكمية من مخدر الأفيون وزنت (2,453 كيلوجرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (23,784 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (6,305 كيلوجرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,427 كيلو جرام)، وعدد (137337) قرصا مخدرا مختلف الأنواع .



فى مجال أمن الموانئ ، تم ضبط (28) قضية تهريب، (148) قضية متنوعة (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وذخائر).



فى مجال الأمن السياحى ، تم ضبط (3219) قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.