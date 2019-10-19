المالية تقترض 42 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

تقترض وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري مبلغ 42 مليار جنيه من البنوك في صورة أدوات دين لتمويل عجز الموازنة العامة وتدبير احتياجاتها التمويلية.

قال تقرير أصدرته إدارة الدين العام بالوزارة إنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة بيع أدوات الدين عبر 3 عطاءات أسبوعية من سندات و أذون الخزانة أيام " الأحد، الخميس، الإثنين" من الأسبوع الحالي.

ذكر التقرير أن البنك المركزي المصري سيبيع آجال "91،266،364،182" يوما نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقدر بـ37.75 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري