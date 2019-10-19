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اقتصاد

المالية تقترض 42 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:46 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تقترض وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري مبلغ 42 مليار جنيه من البنوك في صورة أدوات دين لتمويل عجز الموازنة العامة وتدبير احتياجاتها التمويلية.
قال تقرير أصدرته إدارة الدين العام بالوزارة إنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة بيع أدوات الدين عبر 3 عطاءات أسبوعية من سندات و أذون الخزانة أيام " الأحد، الخميس، الإثنين" من الأسبوع الحالي.
ذكر التقرير أن البنك المركزي المصري سيبيع آجال "91،266،364،182" يوما نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقدر بـ37.75 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري

أوضح التقرير أنه من المقرر بيع أجلي 91 و 266 يوما بـ 18.75 مليار جنيه غدا الأحد و أجلي 182 و 364 يوما بـ 19 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
كما ستسعي الوزارة لبيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و 7 سنوات بـ4.25 مليار جنيه.

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