لست سعيدة.. ميجان ماركل تحبس دموعها.. فيديو

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL — ITV News (@itvnews) October 18, 2019

كبحت ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية دموعها، وذلك خلال مقابلة استثنائية حول حياتتها الشخصية.واعترفت ماركل، النجمة الأمريكية السابقة، بأنها تعاني من صعوبة التكيف مع كونها أما جديدة في دائرة الضوء، وذلك في مقتطفات من مقابلتها مع الصحفي توم برادباي بثها تليفزيون "آي. تي. في" أمس الجمعة، وتعتبر هذه المقابلة جزءا من فيلم وثائقي تحت عنوان "هاري وميجان: رحلة إفريقية"، سوف تبث في المملكة غدا الأحد.وخلال الفيديو، تحدثت ماركل عن المشكلات التي تواجهها في حياتها الجديدة كأم، كدوقة يتم تشريح وفحص حياتها من قبل وسائل الإعلام والعامة منذ بدء الأمير هاري في مواعدتها.وقالت ماركل: " أى امرأة، خصوصا عندما تكون حاملا، تكون عرضة للتأثر، وهو ما يعد تحديا حقيقيا"، مضيفة أنه "عندما يكون لديك رضيع، فهذا يعني الكثير، لذلك تكون الأولوية أن تحاولى أن تكوني أما جيدة أو متزوجة حديثا".وأمسكت ماركل دموعها عندما سألها المذيع عن تأثير هذا الضغط على صحتها النفسية والعقلية، قائلة: "أشكرك على هذا السئوال، لا يوجد الكثير من الناس الذين يسألونني إذا ما كنت بخير، ولكن هذا سؤال حقيقي حول ما تعيشه وراء الكواليس".وبسؤالها حول ما إذا كانت إجابتها تعنى أنها تعاني حقا، ردت النجمة الأمريكية السابقة بالإيجاب.وبعد بث هذه المقتطفات، تصدر هاشتاج "نحن نحبك يا ميجان" #WeLoveYouMeghan موقع "تويتر، حيث أعرب مئات الآلاف عن تعاطفهم ودعمهم للمثلة التي تبلغ من العمر 38 عاما.