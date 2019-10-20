Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

«الإعلاميين» يكشف حقيقة تعمد صالح جمعة إصابة جيلبرتو بالرباط الصليبي.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:43 ص
أحمد كامل «جيلبرتو»
أحمد كامل «جيلبرتو»
Advertisements
حسن العمدة
قال خالد فتوح، نائب رئيس نادي الإعلاميين والمشرف على كرة القدم في النادي، إن الفريق تلقى صدمة بعد إصابة اللاعب أحمد كامل «جيلبرتو» بقطع في الرباط الصليبي بالركبة إثر كرة مشتركة مع صالح جمعة لاعب الأهلي خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب التتش مؤخرا.

وتابع فتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن «جيلبرتو» من العناصر المميزة للفريق وأحد هدافيه وكان يريد أن يفوز بخدماته 4 فرق في الدوري الممتاز.

وكشف خالد فتوح، نائب رئيس نادي الإعلاميين والمشرف على كرة القدم في النادي، أنه تم رفض جميع العروض التي عرضت للفوز بخدمات «جيلبرتو» لاستكمال حلم الفريق بالصعود إلى الدوري الممتاز.

وقدم فتوح شكره إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بعد الاطمئنان على حالة اللاعب المصاب وعرضوا التكلف بإجراء العملية الجراحية لـ «جيلبرتو» وخطة التأهيل ولكن نادي الإعلاميين تمسك بعلاجه على نفقة النادي.

وأكد خالد فتوح، نائب رئيس نادي الإعلاميين والمشرف على كرة القدم في النادي، أن صالح جمعة لم يقصد إصابة اللاعب أحمد كامل «جيلبرتو» حيث كان يتواجد على مسافة 10 متر من مكان الإصابة في المباراة التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة جلبرتو لاعب الإعلاميين بقطع في الرباط الصليبي

أصيب بالرباط الصليبي.. الأهلى يعرض علاج لاعب الإعلاميين

أخبار الرياضة.. الخطيب يظهر في التتش.. مرتضى منصور يتحدى مجلس الأهلي.. كارثة للزمالك حال عدم خوض السوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

مشاركة فرجاني ساسي بـ مباراة القمة في يد الأهلي.. تفاصيل

ننشر أسماء المحامين المدافعين عن ضحية الشهامة بالمنوفية

رقصت بفستان أحمر على أنغام السود عيونه.. أحدث إطلالة لـ ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها

أخبار الأهلي اليوم السبت| فايلر يعنف اللاعبين ويطلب الحسم من إدارة النادي | رسالة كهربا للجماهير

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

موعد إجازة المولد النبوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور

بفستان أسود قصير.. ياسمين رئيس تشعل إنستجرام بـ سيلفى أمام المرآة

بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان