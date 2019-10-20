«الإعلاميين» يكشف حقيقة تعمد صالح جمعة إصابة جيلبرتو بالرباط الصليبي.. فيديو

قال خالد فتوح، نائب رئيس نادي الإعلاميين والمشرف على كرة القدم في النادي، إن الفريق تلقى صدمة بعد إصابة اللاعب أحمد كامل «جيلبرتو» بقطع في الرباط الصليبي بالركبة إثر كرة مشتركة مع صالح جمعة لاعب الأهلي خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب التتش مؤخرا.



وتابع فتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن «جيلبرتو» من العناصر المميزة للفريق وأحد هدافيه وكان يريد أن يفوز بخدماته 4 فرق في الدوري الممتاز.



وكشف خالد فتوح، نائب رئيس نادي الإعلاميين والمشرف على كرة القدم في النادي، أنه تم رفض جميع العروض التي عرضت للفوز بخدمات «جيلبرتو» لاستكمال حلم الفريق بالصعود إلى الدوري الممتاز.



وقدم فتوح شكره إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بعد الاطمئنان على حالة اللاعب المصاب وعرضوا التكلف بإجراء العملية الجراحية لـ «جيلبرتو» وخطة التأهيل ولكن نادي الإعلاميين تمسك بعلاجه على نفقة النادي.



وأكد خالد فتوح، نائب رئيس نادي الإعلاميين والمشرف على كرة القدم في النادي، أن صالح جمعة لم يقصد إصابة اللاعب أحمد كامل «جيلبرتو» حيث كان يتواجد على مسافة 10 متر من مكان الإصابة في المباراة التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.

