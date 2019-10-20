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أخبار البلد

قبل ساعات من الحكم.. #محمود_البنا يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏يا ويلك يا قاضي الأرض لو حقه ضاع

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:20 ص
محمود البنا
محمود البنا
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مصطفى كرم ظق
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #اعدام_راجح للمطالبة بحق شهيد الشهامة محمود البنا، بإعدام محمد راجح ومتهمين آخرين بقتله.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بأكثر من ربع مليون تغريدة وجاءت التعليقات كالتالي :

‏يا ويلك يا قاضي الأرض من قاضي السماء لو حق محمود ضاع ‎#محمود_البنا

‏عشان خاطر كسرتها في الصوره دي ووجع قلبها والحزن اللي مالي عنيها مش هنسيب حق محمود
‎#إعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين 💔
‎#محمود_البنا

‏أخي عند الله نلتقي 💙
‎#محمود_البنا

‏هل لك سر عند الله يخفي على الناس حتى نحزن عليك دون أن نعرفك ونقف في صفك دون مقابل
‎#محمود_البنا

‏‎#محمود_البنا هانت يلا احنا قدها و هنعملها و حقه مش هيروح هدر

‏ان شاء الله حقك جى يا شهيد الجدعنه والشهامه ‎#محمود_البنا

‏ان شاء الله حقك هيجى فى الجنة يا شهيد الاخلاق ‎#محمود_البنا

‏حق محمود البنا لازم يرجع ونطلب القصاص من قتل يقتل ولو بعد حين
راجح قاتل
‎#محمود_البنا

‏‎#محمود_البنا ربنا يرحمك يا رمز الشهامة والرجولة يا فخر الشباب واجدع الشباب وحقك ربنا هيرجعه كامل ان شاء الله وحق وجع امك و ابوك عليك🙏😢💔

‏تصبحوا ع خبر إعدام راجح.
‎#محمود_البنا ♥

‏‎#محمود_البنا رمز الشهامه ، الجدعنة ، الرجولة ، الإنسانية والتربية .. اعتقد أن حكايته الجميله لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربيه ( محمود البنا ) .. و ان شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك .. الف رحمه و نور عليك يا رب

‏انا بقيت بتهدد و بتشتم ب الاب والام عايز اقولكم ان انا مش هسكت و هفضل اقول راجح قاتل .
‎#محمود_البنا

‏الله يرحمك يا رمز الرجولة ‎#محمود_البنا
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