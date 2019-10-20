قبل ساعات من الحكم.. #محمود_البنا يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏يا ويلك يا قاضي الأرض لو حقه ضاع

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #اعدام_راجح للمطالبة بحق شهيد الشهامة محمود البنا، بإعدام محمد راجح ومتهمين آخرين بقتله.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بأكثر من ربع مليون تغريدة وجاءت التعليقات كالتالي :
يا ويلك يا قاضي الأرض من قاضي السماء لو حق محمود ضاع #محمود_البنا
عشان خاطر كسرتها في الصوره دي ووجع قلبها والحزن اللي مالي عنيها مش هنسيب حق محمود
#إعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين 💔
#محمود_البنا
أخي عند الله نلتقي 💙
#محمود_البنا
هل لك سر عند الله يخفي على الناس حتى نحزن عليك دون أن نعرفك ونقف في صفك دون مقابل
#محمود_البنا
#محمود_البنا هانت يلا احنا قدها و هنعملها و حقه مش هيروح هدر
ان شاء الله حقك جى يا شهيد الجدعنه والشهامه #محمود_البنا
ان شاء الله حقك هيجى فى الجنة يا شهيد الاخلاق #محمود_البنا
حق محمود البنا لازم يرجع ونطلب القصاص من قتل يقتل ولو بعد حين
راجح قاتل
#محمود_البنا
#محمود_البنا ربنا يرحمك يا رمز الشهامة والرجولة يا فخر الشباب واجدع الشباب وحقك ربنا هيرجعه كامل ان شاء الله وحق وجع امك و ابوك عليك🙏😢💔
تصبحوا ع خبر إعدام راجح.
#محمود_البنا ♥
#محمود_البنا رمز الشهامه ، الجدعنة ، الرجولة ، الإنسانية والتربية .. اعتقد أن حكايته الجميله لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربيه ( محمود البنا ) .. و ان شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك .. الف رحمه و نور عليك يا رب
انا بقيت بتهدد و بتشتم ب الاب والام عايز اقولكم ان انا مش هسكت و هفضل اقول راجح قاتل .
#محمود_البنا
الله يرحمك يا رمز الرجولة #محمود_البنا
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بأكثر من ربع مليون تغريدة وجاءت التعليقات كالتالي :
يا ويلك يا قاضي الأرض من قاضي السماء لو حق محمود ضاع #محمود_البنا
عشان خاطر كسرتها في الصوره دي ووجع قلبها والحزن اللي مالي عنيها مش هنسيب حق محمود
#إعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين 💔
#محمود_البنا
أخي عند الله نلتقي 💙
#محمود_البنا
هل لك سر عند الله يخفي على الناس حتى نحزن عليك دون أن نعرفك ونقف في صفك دون مقابل
#محمود_البنا
#محمود_البنا هانت يلا احنا قدها و هنعملها و حقه مش هيروح هدر
ان شاء الله حقك جى يا شهيد الجدعنه والشهامه #محمود_البنا
ان شاء الله حقك هيجى فى الجنة يا شهيد الاخلاق #محمود_البنا
حق محمود البنا لازم يرجع ونطلب القصاص من قتل يقتل ولو بعد حين
راجح قاتل
#محمود_البنا
#محمود_البنا ربنا يرحمك يا رمز الشهامة والرجولة يا فخر الشباب واجدع الشباب وحقك ربنا هيرجعه كامل ان شاء الله وحق وجع امك و ابوك عليك🙏😢💔
تصبحوا ع خبر إعدام راجح.
#محمود_البنا ♥
#محمود_البنا رمز الشهامه ، الجدعنة ، الرجولة ، الإنسانية والتربية .. اعتقد أن حكايته الجميله لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربيه ( محمود البنا ) .. و ان شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك .. الف رحمه و نور عليك يا رب
انا بقيت بتهدد و بتشتم ب الاب والام عايز اقولكم ان انا مش هسكت و هفضل اقول راجح قاتل .
#محمود_البنا
الله يرحمك يا رمز الرجولة #محمود_البنا