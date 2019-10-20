قبل ساعات من الحكم.. #محمود_البنا يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏يا ويلك يا قاضي الأرض لو حقه ضاع

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #اعدام_راجح للمطالبة بحق شهيد الشهامة محمود البنا، بإعدام محمد راجح ومتهمين آخرين بقتله.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بأكثر من ربع مليون تغريدة وجاءت التعليقات كالتالي :



‏يا ويلك يا قاضي الأرض من قاضي السماء لو حق محمود ضاع ‎#محمود_البنا



‏عشان خاطر كسرتها في الصوره دي ووجع قلبها والحزن اللي مالي عنيها مش هنسيب حق محمود

‎#إعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين 💔

‎#محمود_البنا



‏أخي عند الله نلتقي 💙

‎#محمود_البنا



‏هل لك سر عند الله يخفي على الناس حتى نحزن عليك دون أن نعرفك ونقف في صفك دون مقابل

‎#محمود_البنا



‏‎#محمود_البنا هانت يلا احنا قدها و هنعملها و حقه مش هيروح هدر



‏ان شاء الله حقك جى يا شهيد الجدعنه والشهامه ‎#محمود_البنا



‏ان شاء الله حقك هيجى فى الجنة يا شهيد الاخلاق ‎#محمود_البنا



‏حق محمود البنا لازم يرجع ونطلب القصاص من قتل يقتل ولو بعد حين

راجح قاتل

‎#محمود_البنا



‏‎#محمود_البنا ربنا يرحمك يا رمز الشهامة والرجولة يا فخر الشباب واجدع الشباب وحقك ربنا هيرجعه كامل ان شاء الله وحق وجع امك و ابوك عليك🙏😢💔



‏تصبحوا ع خبر إعدام راجح.

‎#محمود_البنا ♥



‏‎#محمود_البنا رمز الشهامه ، الجدعنة ، الرجولة ، الإنسانية والتربية .. اعتقد أن حكايته الجميله لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربيه ( محمود البنا ) .. و ان شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك .. الف رحمه و نور عليك يا رب



‏انا بقيت بتهدد و بتشتم ب الاب والام عايز اقولكم ان انا مش هسكت و هفضل اقول راجح قاتل .

‎#محمود_البنا



‏الله يرحمك يا رمز الرجولة ‎#محمود_البنا