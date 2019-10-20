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أخبار البلد

حدث ليلًا .. أردوغان مجرم حرب .. أدلة تثبت استخدام تركيا أسلحة محرمة دوليا في سوريا.. الزمالك لن يكمل الدوري

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:03 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع صدى البلد، عدة أخبار هامة، خلال الساعات الماضية نرصدها في التقرير التالي.

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على هدف فرجاني ساسي في المقاولون .. شاهد

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

خالد الغندور: هدف الزمالك الاول في المقاولون ليس صحيحا.. فيديو

بعد تخليه عنها فى أزمتها.. ريهام سعيد توجه رسالة نارية لـ شريف مدكور

قبل ساعات من الحكم.. #محمود_البنا يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏يا ويلك يا قاضي الأرض لو حقه ضاع

أردوغان مجرم حرب .. أدلة تثبت استخدام تركيا أسلحة محرمة دوليا في سوريا

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