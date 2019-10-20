Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:22 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
ريهام بكير
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك استحالة خوض مباراة القمة 119 أمام الأهلي يوم 28 أكتوبر الجاري، حيث إن سبب تأجيل اللقاء أول مرة ما زال قائما ومن المستحيل تقام المباراة.

وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم، أن الزمالك لن يستكمل مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري إذا تأجلت مواجهة الأهلي أمام الجونة، والمباراة ستقام غصب عن الفريقين.

موقف الأهلي من لقاء القمة
وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، رفضه التام لخوض أي مباراة في الدوري المصري قبل إقامة مباراته أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

الزمالك يرفض لعب القمة دون فرجاني ساسي
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفهم بشأن خوض مباراة القمة أمام الأهلي نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

خرجت بعض التسريبات من اتحاد الكرة اليوم بشأن تعديل موعد القمة وخوضها نهاية الشهر الجاري.

وأكد المصدر على رفضهم خوض مباراة الأهلي بدون التونسي فرجاني ساسي والذي تعرض للطرد أمام المقاولون العرب مساء السبت ببطولة الدوري.

وأشار إلى أن الموعد الأول للقاء لم يكن أي لاعب بين صفوف الفريق موقوفًا والجميع كان سيشارك بشكل طبيعي، موضحًا أنه حال إصرار الجبلاية على إقامة القمة في موعدها الجديد فعليهم رفع الإيقاف عن فرجاني ساسي واستبداله بمباراة إنبي.

وواصل: "جدول الدوري ينص على أن مباراة إنبي هي المقبلة والتي سيغيب عنها فرجاني ساسي وليس لقاء الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يرفض لعب القمة دون فرجاني ساسي.. تصريحات نارية

مشاركة فرجاني ساسي بـ مباراة القمة في يد الأهلي.. تفاصيل

الدوري المصري .. أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

الدوري المصري .. أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك

مصدر قضائي يفجر مفاجأة عن المحاكمة في قضية ضحية الشهامة غدا.. اعرف ماذا قال

أمير مرتضى: نواجه استفزازات من هؤلاء الأشخاص فى مباريات الدوري

ماذا فعلت أصالة بعد شائعة زواج نسرين طافش وطارق العريان؟

غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود قصير.. ياسمين رئيس تشعل إنستجرام بـ سيلفى أمام المرآة

بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور