وزير الدفاع الأمريكي: انتقال كل القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى العراق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم السبت إن من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".



وقال إسبر للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط إن "الانسحاب الأمريكي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما".وأضاف إن "الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق".



وقال إن عددها يبلغ نحو ألف فرد.