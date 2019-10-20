Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: انتقال كل القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى العراق

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:47 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم السبت إن من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

وقال إسبر للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط إن "الانسحاب الأمريكي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما".وأضاف إن "الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق".

وقال إن عددها يبلغ نحو ألف فرد.
Advertisements

ترشيحاتنا

مراسلة محمولة على الأكتاف فى تظاهرات لبنان .. فيديو

الدوري المصري .. أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك

أمير مرتضى: نواجه استفزازات من هؤلاء الأشخاص فى مباريات الدوري

كلمات مؤثرة من أحمد السقا عن شهيد الشهامة محمود البنا

حازم إمام يكشف المتسبب في تأجيل مباريات في الدوري.. فيديو

أخبار التوك شو.. أبو العينين من الأقصر: فخور بالاكتشافات الأثرية وأتوقع زيادة معدلات السياحة.. وزير الآثار يزف بشرى للمصريين

Advertisements

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور

صورت أبوها أثناء ممارسة الرذيلة معها.. تفاصيل قتل نجار لابنته في أسيوط

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

بعد تخليه عنها فى أزمتها.. ريهام سعيد توجه رسالة نارية لـ شريف مدكور

الزمالك يرفض لعب القمة دون فرجاني ساسي.. تصريحات نارية

أمير مرتضى: نواجه استفزازات من هؤلاء الأشخاص فى مباريات الدوري

عماد النحاس: هدف تعادل الزمالك جاء من وحي خيال محمود البنا

رقصت بفستان أحمر على أنغام السود عيونه.. أحدث إطلالة لـ ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها

تعليق صادم من خالد الغندور على فوز الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

من السخافة وقلة الحياء ارتكاب هذا التصرف عند قبر النبي .. علي جمعة يكشف عنه

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

بجمبسيوت أزرق .. ريم البارودي تتألق بإطلالة ناعمة في موقع صدى البلد

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور