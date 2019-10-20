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أخبار العالم

رغم وقف إطلاق النار.. مصرع جندي تركي وإصابة آخر في تل أبيض السورية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
مصرع جندي تركي وإصابة
مصرع جندي تركي وإصابة آخر في تل أبيض السورية
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رويترز
قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل وأصيب آخر، اليوم الأحد، بعد هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية السورية في تل أبيض بشمال شرق سوريا رغم اتفاق لوقف العمليات العسكرية حتى ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن هجوما شنته وحدات حماية الشعب بأسلحة مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة أصاب جنودا أتراكا يقومون بمهمة استطلاع ومراقبة في تل أبيض.

وقالت إنه تم الرد على الهجوم مضيفة أن تركيا ما زالت ملتزمة باتفاق الهدنة رغم الانتهاكات.

وقد توصلت واشنطن وأنقرة، الخميس، لوقف لإطلاق النار في شمال سوريا بموجب الزيارة التي يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى المنطقة. وأعلن بنس أن العملية ستتوقف خمسة أيام للسماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب. فيما أكد وزير الخارجية التركي تعليق العملية العسكرية.
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