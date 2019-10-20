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رياضة

مسرح الشباب والرياضة يشهد حفل تخريج الطلاب السودانيين

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد مسرح وزارة الشباب والرياضة حفل تخريج الطلاب السودانيين بجمهورية مصر العربية الدفعة الـ 19، والذي أقامه مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي وبالتعاون مع الجمعية الإفريقية.

وجاء ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 ودعم العلاقات التاريخية بين البلدين بالإضافة إلي تدعيم أجندة إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة وميثاق الشباب الإفريقي الذي يؤكد إتاحة منابر ومساحات للتعبير عن الرأي للشباب الإفريقي.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات الاستعراضية والغنائية والتراثية للشعب السوداني الشقيق وأعقبها تكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجال العمل بالشأن الإفريقي من بينهم الدكتورة آمنة فزاع رئيس نادي المرأة الإفريقية، والكاتب خليل ممنون، الدكتور محمد علي نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية، الكابتن عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق وحسن غزالي مؤسس المكتب الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي.

واختتم الحفل بتكريم الدفعة الـ19 من الطلاب السودانيين بالجامعات المصرية.
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