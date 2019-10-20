شهيد الشهامة.. دفاع محمود البنا يطالب بالاطلاع على أوراق القضية

طلب فريق الدفاع عن المجني عليه محمود البنا، شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية، من هيئة المحكمة الاطلاع على أوراق ومفردات القضية والتأكد منها، وذلك في أولى جلسات محاكمة محمد راجح ورفاقه في قضية مقتل الشهيد محمود البنا.



وبدأت محكمة شبين الكوم بالمنوفية، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهم محمد راجح ورفاقه الثلاثة في قضية قتل الشاب محمود البنا، شهيد الكرامة بمدينة تلا، أثناء دفاعه عن فتاة أثناء قيام المدعو محمد راجح بالتعدي عليها وسط الشارع.



وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة من رجال الشرطة وإغلاق جميع المداخل والطرق المؤدية للمحكمة.



ويشهد محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الأمن العام ورجال المباحث في أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح في قضية مقتل الشاب محمود البنا.



وكان ذلك في حضور والد الشهيد محمود البنا برفقة فريق الدفاع بقيادة نضال مندور وعبد العزيز نصير، المحاميين.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوى، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.