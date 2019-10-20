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أخبار العالم

شاهد.. تصرف غريب من أدروغان أمام حشد كبير

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:47 ص
أردوغان
أردوغان
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محمد علي
في تصرفٍ غريب يخرج عن أصل الانضباط العسكري، أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التحية العسكرية للجنود المشاركين في غزو سوريا، بشكل يفتقد للجدية، حيث تلفت أردوغان يمينا ويسارا خلال إلقاء التحية، وفق ما أوردت وسائل إعلام مختلفة.

وفعل أردوغان فعلته الغريبة أمام حشد جماهيري، وقام بعد انتهائه من تحيته الغريبة، بإلقاء أكياس هدايا على الحشود التي حييته بدورها. 

وجاء ذلك في كلمة وجهها لحشد جماهيري أمس السبت خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع بولاية قيصري وسط تركيا. 

وأطلق أردوغان في 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية لغزو منطقة شرق نهر الفرات شمال سوريا، لتطهيرها من عناصر الأكراد السوريين".
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