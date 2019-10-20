ساديو ماني يجامل ميسي على حساب فان دايك ومحمد صلاح

أكد السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم، التي توج بها مؤخرا، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وحصل ميسي على المركز الأول في استفتاء ذا بيست بـ 46 نقطة، وحل فان دايك لاعب ليفربول ثانيا، بـ 38 نقطة، ورونالدو لاعب يوفنتوس ثالثا بـ 36 نقطة، ومحمد صلاح لاعب ليفربول بـ 26 نقطة، وساديو ماني خامسا بـ 23 نقطة.



واختار ميسي ساديو ماني في المركز الأول في قائمة اختياراته بتصويت الأفضل في العالم، وحل رونالدو ثانيا، ودي يونج ثالثًا.



وقال ساديو ماني في تصريحات لصحيفة "صنداي البريطانية، وأضاف: "إنها مجاملة رائعة عندما يصوت ميسي لك كأفضل لاعب في العالم، هذا يدل على أنني قادم".



وأضاف:" إذا سنحت لي فرصة التصويت على إحدى الجوائز، سأختار ميسي بكل تأكيد، في المركز الأول مع احترامي لفيرجيل فان دايك".