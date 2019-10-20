رئيس الوزراءالهندي يلغي زيارة مقترحة إلى أنقرة بسبب دعمها لباكستان في قضية كشمير

ألغى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة مقترحة للعاصمة التركية أنقرة؛ بعد أن أبدت الأخيرة دعمها لباكستان في قضية إقليم كشمير المُتنازع عليه.

وذكرت مجلة /إنديا توداي/ الهندية -على موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/- أن قرار الحكومة الهندية إلغاء زيارة مقترحة لمودي إلى أنقرة يأتي كجزء من عدد من التدابير التي توضح استياء الحكومة الأسبوعية الهندية من الخطاب الذي ألقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، والذي انتقد فيه إلغاء الهند المادة 370 من دستورها؛ والذي كان يكفل لإقليم كشمير وضعا خاصا.