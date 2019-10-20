في ذكرى عماد عبدالحليم.. قصة عم أنغام الذي رحل في ظروف غامضة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان المطرب عماد عبد الحليم الذي رحل في مثل هذا اليوم الموافق 20 أكتوبر من عام 1995 عن عمر يناهز 35 عاما.



بدأ عماد عبد الحليم، شقيق الموسيقار محمد علي سليمان، وعم المطربة أنغام حياته الفنية في عمر الثانية عشرة، من خلال العمل في الحفلات الرمضانية بالإسكندرية، إلى أن رآه الفنان عبدالحليم حافظ يغني في فرح ليقرر تبنيه فنيًا.



اقتحم عماد عبد الحليم مجال التمثيل عام 1975 حيث شارك بفيلم "وانتهى الحب"، ثم "الضباب" و"وعد ومكتوب"، و"حياتي عذاب"، و"خيل الحكومة".



تألق في الغناء والطرب وقدم 14 ألبوما واشتهر باللون الطربي الذي يعكس الشجن ويدواي الجراح مثل أغنية "أمي"، و"ليه حظي معاك يادنيا كدة" والتي لاقت نجاحا كبيرا.



وعانى عماد عبد الحليم في أواخر أيامه من الاكتئاب ومات في شبابه حيث وجد ميتًا على إحدى ضفاف نهر النيل بشارع البحر الأعظم في ظروف غامضة يوم 20 أكتوبر من عام 1995.