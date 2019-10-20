لافروف: على روسيا والولايات المتحدة عمل البعثات الدبلوماسية بشكل طبيعي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، الأحد، إنه ينبغي لموسكو وواشنطن إعادة عمل البعثات الدبلوماسية بشكل طبيعي.





وعبر لافروف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - عن استعداد موسكو في أي وقت لحل جميع القضايا وإعادة عمل البعثات الدبلوماسية بشكل طبيعي.





وأضاف: "أعتقد أن المسئولين الأمريكيين يدركون أنه في يوم ما يجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل".





وألقى لافروف باللوم على إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في تسببها في جملة من المشاكل في عمل البعثات الدبلوماسية.





يُذكر أنه في أغسطس 2017، أغلقت الإدارة الأمريكية مقر القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، وكذلك مقر البعثة التجارية الروسية في واشنطن ونيويورك.





وجاء قرار واشنطن عقب إعلان موسكو أن تواجد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا سينخفض من 755 شخصًا إلى 455 شخصًا، وهو نفس عدد الدبلوماسيين الروس الموجودين في الولايات المتحدة، وذلك بعد طرد الولايات المتحدة 35 دبلوماسيًا روسيًا.





وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اتخذ قرارًا بطرد دبلوماسيين روس في ديسمبر 2016، على خلفية اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وهي الاتهامات التي نفتها موسكو تمامًا.





وفي مارس 2018، أغلقت الولايات المتحدة القنصلية الروسية في مدينة سياتل بعد اتهامات تورط روسيا في عملية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة، وهي الاتهامات التي نفتها موسكو أيضًا.