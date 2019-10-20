حقيقة ظهور الـ joker في فيلم Batman الجديد

حسم النجم البريطاني روبرت باتينسون الجدل المثار حول حقيقة ظهور شخصية "الجوكر" في فيلم باتمان الجديد الذي يقوم بتجسيده لأول مرة، خلفًا للنجم العالمي بن أفليك.



وعلق روبرت باتينسون قائلا: "إن عالم شخصية الجوكر مختلف عن عالم باتمان الخارفي"، لافتا إلى أنه لم يشاهد فيلم Joker حتى الآن.



وجاء ترشيح روبرت باتينسون لشخصية باتمان بعد اعتذار "بن أفليك" عن عدم تقديم شخصية باتمان للمرة الثالثة، بعدما اتفق مع شركة Warner bros على المشاركة في كتابة وإخراج الفيلم بجانب أدائه التمثيلي، حيث قرر الانسحاب لأنه لم يجد سيناريو الفيلم مناسبًا ولم يشعر بالحماس تجاه الفيلم.



وكشف عدد من التقارير الأجنبية أن النجم العالمي روبرت باتينسون سوف يقوم بتجسيد دور البطل الخرافي Batman في أحدث فيلم لسلسلة الأفلام الشهيرة، ليكون ثاني أصغر ممثل عمرا يقدم batman بعد كريستيان بيل الذي قدم الفيلم وهو في الـ 31 من عمر.

