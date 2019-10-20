Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: سنعيد توطين الأكراد.. وترامب يلمح لخرق تركي للهدنة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة سترعى مبادرة لإعادة توطين الأكراد في مناطق جديدة داخل الأراضي السورية، بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" انسحاب جميع مقاتليها من محافظة الحسكة السورية. 

فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار بين الأكراد والملشيات التركية صامد، مشيرًا إلى أن هناك بعض المناوشات بينهم. 

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أكدت صباح اليوم، أن القوات التركية خرقت وقف إطلاق النار، بعدما احتلت بالكامل مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استهدف الأكراد .. لحظة القصف التركي على سوريا .. شاهد

بعد قرار الهجوم.. قسد تنقل عددا من مقاتليها من دير الزور إلى الحدود مع تركيا

ماكرون يدعو ترمب لوقف الهجوم التركي في أسرع وقت.. وسقوط قتلى مدنيين وجنود أتراك بـ سوريا

أردوغان: سنحطم رؤوس المقاتلين الأكراد

انسحاب كل مسلحي الأكراد من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا

ترشيحاتنا

كلوب يحذر محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي.. المفتي يجيب

سر رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك لـ مصر المقاصة ... مدرب الفريق يجيب

فيديوجراف| تفاصيل أولى جلسات #محاكمة_راجح قاتل #شهيد_الشهامة

بيضحك على مرتضى منصور.. رضا عبد العال يفتح النار على ميتشو وينتقد أداء الزمالك

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إكسبو 2020.. الإمارات على موعد مع أكبر حدث بالشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته بالتفاصيل

بـ فستان أسود قصير وحذاء فسفوري.. منى زكي تثير الجدل على السوشيال ميديا

تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد