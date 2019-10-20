وزير الدفاع الأمريكي: سنعيد توطين الأكراد.. وترامب يلمح لخرق تركي للهدنة

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة سترعى مبادرة لإعادة توطين الأكراد في مناطق جديدة داخل الأراضي السورية، بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" انسحاب جميع مقاتليها من محافظة الحسكة السورية.





فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار بين الأكراد والملشيات التركية صامد، مشيرًا إلى أن هناك بعض المناوشات بينهم.



