لو بتنسى باسوورد الفيسبوك بتاعك.. 6 نصائح فعالة لتقوية ذاكرتك وتقليل النسيان



مثال على ذلك هو كيفية تذكر قائمة التسوق الخاصة بك، والتي قد يكون مكتوبا بها رغيف خبز، وبعض الموز وعلبتي حبوب، ولتتذكر هذه الأشياء بسهولة، تخيل رجلًا يذهب إلى المتجر حاملًا على رأسه رغيف خبز، ويضع على ظهره حفنة من الموز وفي كل ناحية يحمل علبة من الفول.

في تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية حول أبرز المشاكل الصحية التي تواجه معظم الأشخاص، أجاب دكتور مايكل موسلي، المعروف بتقديمه البرامج التلفزيونية المتعلقة بالطب، عن بعض تساؤلات متابعيه التي تتعلق بصحتهم.ولعل من أبرز تلك الأسئلة هو طلب أحدهم لبعض النصائح لتعزيز الذاكرة، حيث اشتكى أحد الأشخاص من نسيانه كلمات مرور هاتفه وحساباته المصرفية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.وقدم دكتور مايكل موسلي 6 نصائح فعّالة لتقوية الذاكرة، تجعل من الصعب على عقلك نسيان كلمات المرور الهامة الخاصة بك، وفيما يلي النصائح الـ 6:النصيحة الأولى: قل ما تحاول حفظه، مثل كلمة المرور، بصوت عالٍ، سيساعدك هذا الأمر كثيرًا في حفظ ما تود تذكره.النصيحة الثانية: بعد 15 دقيقة من حفظ كلمة المرور اختبر نفسك عن طريق كتابة ما حفظته أو تكراره شفهيًا، ثم قم بعمل تكرار هذا الأمر بعد مرور 15 دقيقة أخرى، وأيضًا كررها مرة أخرى بعد بضع ساعات، ثم مرة أخرى في صباح اليوم التالي.النصيحة الثالثة: تكمن في طريقة تثبيت المعلومة التي أدخلتها إلى عقلك، ولعمل هذا الأمر تحتاج إلى النوم بشكل جيد، حيث أن النوم يعد ضروريًا لتقوية الذاكرة بشكل عام، لذا تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة، خاصة إذا كنت تحاول تعلم شيء ما.النصيحة الرابعة: المشي أو الجري كل يوم، حيث تعد ممارسة الرياضة شيئا فعالا للغاية في تقوية الذاكرة والذكريات واسترجاع المعلومات.النصيحة الخامسة: إذا كنت تحاول حفظ شيء بشكل راسخ، فقم بإنشاء بطاقات إلكترونية على جهازك الذكي، مكتوب عليها التعاريف الرئيسية والاقتباسات والصيغ من أجل استخدامها كتذكير لاختبار نفسك.النصيحة السادسة: إنشاء خرائط ذهنية كوسيلة لتمثيل المعلومات بصريا.