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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على سر رسمة عيون صفية العمرى مثل كليوباترا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:51 م
صفية العمرى
صفية العمرى
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قسم الفن
يصادف اليوم 20 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة صفية العمري التي دخلت مجال الفن على يد المنتج رمسيس نجيب، وقدمت للجمهور الأعمال المتميزة و المحفورة في أذهانهم من أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية" الذي انتج منه 6 أجزاء وهذا العمل يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية المصرية، من خلال هذا التقرير تعرف على سر رسمة عينيها مثل كليوباترا.

ولدت صفية العمري عام 1949 وبدأت حياتها كـ "مترجمة" في المؤتمرات الدولية وتزوجت من الفنان جلال عيسى ورزقا بولدين.

قالت الفنانة صفية العمري من خلال لقاء تلفزيوني لها: "سر رسمة عيني هو أثناء اشتراكها في مسلسل بمشاركة فنانة رائعة لم اذكر اسمها رفضت ان المكياج يساعدني قبل التصوير من بعدها قررت ان مفيش مكياج يلمسني لذلك رسمت عيني بنفسي ومن ذلك الوقت أخذت هذه الرسمة في جميع أعمالي لتصبح أمرا يميزني عن باقي الفنانات".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفية العمرى فى الدراما التليفزيونية المصرية، وهو الجزء السادس مسلسل "ليالى الحلمية"، والذى تم عرضه عام 2016 وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم إلهام شاهين وهشام سليم وسميرة عبد العزيز ومن إخراج مجدى أبو عميرة.
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