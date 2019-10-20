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فن

فى عيد ميلادها.. صفية العمري تكشف حقيقة امتلاكها حسابات على السوشيال ميديا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:05 م
صفية العمرى
صفية العمرى
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أحمد البهى
تحتفل الفنانة القديرة صفية العمرى اليوم ٢٠ اكتوبر بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات في الوسط الفني ، وقدمت خلال مشوارها عدد من الادوار مثل هواتم جاردن سيتي و ليالي الحلمية والبداية و عتبة الستات و البيه البواب

واكدت صفية العمرى في تصريح خاص لصدي البلد أنها تتفاجي من حين لآخر بانتحال عدد من الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي اسمها ، مؤكدة أنها لا تملك أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلي رأسها فيسبوك وانستجرام وتويتر

يذكر أن النجمة صفيه العمرى خاضت تجربة فنيه جديدة بفيلمها القصير الجديد كان لك معايا ، والذي تقوم ببطولته ،من تأليف وإخراج روجينا بسالي ، حيث تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي .
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