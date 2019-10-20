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رياضة

شباب الأهلي يتعادل مع إف سي مصر 1-1 في دوري الجمهورية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ مع ضيفه إف سي مصر بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: عادل زينهم “دودو” – محمد عبد المنعم – فارس طارق – محمد شكري.
الوسط: عبدالرحمن أشرف “مانو” – السيد محمود – محمد فخري – محمود بشار – وليد مصطفى.
الهجوم: مصطفى فوزي

وفي الشوط الثاني شارك مصطفى إلياس بدلًا من محمود بشار، ومحمد السيد “بيسو” بدلًا من السيد محمود وأحمد الشامي بدلًا من مصطفى فوزي.

افتتح إف سي مصر التسجيل في الدقيقة ٦٥، وتعادل الأهلي عن طريق محمد فخري في الدقيقة ٨٧، والغى الحكم هدفين سجلهما الأهلي عن طريق مصطفى فوزي وعادل زينهم بداعي التسلل.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى ١٣ نقطة، جمعها من التعادل إيجابيًا مع سموحة ١ – ١، والفوز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، والتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، مسجلًا ١١ هدفًا بينما تلقت شباكه ٤ أهداف، علمًا بأن له مباراة مؤجلة من الجولة السادسة أمام طنطا، سوف تقام بينهما يوم الأربعاء المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

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