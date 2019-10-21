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خبير: قطر تمول 14 منصة إعلامية لتدمير الأمة العربية .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:32 ص
صدى البلد
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صرح اللواء محمود منصور الخبير فى الشأن القطري، أن قطر تمول 14 منصة إعلامية لتدمير الأمة العربية، وآخرها ما يحدث فى لبنان، وأن التاريخ الدموي لقطر موجود والعالم أجمعه يعرفه.

وأوضح اللواء منصور خلال مشاركته فى حوار تليفزيوني عبر قناة الحياة فى برنامج الحياة اليوم، أن حكومة قطر تمول الجماعات الإرهابية فى جميع صورها، وأن حكومة قطر تعمل دائما لحساب الدول المعادية للعرب، موضحا أن قطر منذ بدايتها أنها تدعم الإرهابيين بالأموال والدعاية الإعلامية فى شكل حرب نفسية قاسية للغاية. 

وأضاف منصور، أن تميم عندما أنقلب على والده كانت هذه خطة من والدته بالاتفاق مع حمد "والده" وتم تشكيل الوزارة الجديدة وذلك كان فى منتصف الليل وأعلنوا عن ذلك فى الصحف القومية بقطر، مشيرا إلى يوجد معارضة قطرية وأن الكثير من المواطنين رفضوا تلك الانقلاب، ومن ثم كونوا جبهة المعارضة ضد النظام القطري، وأن هناك ثلاث جهات تحمي النظام القطري واهمهم الأمريكان.

وأشار أنه منذ بداية 1996 عندما تم انشاء قناة الجزيرة، وان قطر استخدمت تلك المنصة للحرب على الدول العربية، موضحا بأن قطر منذ نشأتها وهي تعمل لصالح جهات أجنبية لتخريب وإفساد الأنظمة العربية. 
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