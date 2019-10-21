خبير: قطر تمول 14 منصة إعلامية لتدمير الأمة العربية .. فيديو

صرح اللواء محمود منصور الخبير فى الشأن القطري، أن قطر تمول 14 منصة إعلامية لتدمير الأمة العربية، وآخرها ما يحدث فى لبنان، وأن التاريخ الدموي لقطر موجود والعالم أجمعه يعرفه.





وأوضح اللواء منصور خلال مشاركته فى حوار تليفزيوني عبر قناة الحياة فى برنامج الحياة اليوم، أن حكومة قطر تمول الجماعات الإرهابية فى جميع صورها، وأن حكومة قطر تعمل دائما لحساب الدول المعادية للعرب، موضحا أن قطر منذ بدايتها أنها تدعم الإرهابيين بالأموال والدعاية الإعلامية فى شكل حرب نفسية قاسية للغاية.





وأضاف منصور، أن تميم عندما أنقلب على والده كانت هذه خطة من والدته بالاتفاق مع حمد "والده" وتم تشكيل الوزارة الجديدة وذلك كان فى منتصف الليل وأعلنوا عن ذلك فى الصحف القومية بقطر، مشيرا إلى يوجد معارضة قطرية وأن الكثير من المواطنين رفضوا تلك الانقلاب، ومن ثم كونوا جبهة المعارضة ضد النظام القطري، وأن هناك ثلاث جهات تحمي النظام القطري واهمهم الأمريكان.



