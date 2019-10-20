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رياضة

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي.. كواليس اجتماع مباراة القمة.. مورينيو يسخر من كلوب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:48 م
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

- أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الجونة بعدم اعتماد الطلب بتأجيل مباراة الأهلي المقررة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز، وموعدها يوم الاربعاء الموافق 23-10-2019.

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

- أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة تمسكه بإقامة لقاء النادي الأهلي ومنافسه نادي الجونة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر 2019".

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

- خرج فريق ليفربول بنقطة من ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر يونايتد بعد تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز فى غياب محمد صلاح الذى تم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

- خرج فريق ليفربول بنقطة من ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر يونايتد بعد تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

- انتهت الجلسة المنعقدة منذ عدة ساعات بين الدكتور أشرف صبحي وثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

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