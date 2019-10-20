اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي.. كواليس اجتماع مباراة القمة.. مورينيو يسخر من كلوب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :- أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الجونة بعدم اعتماد الطلب بتأجيل مباراة الأهلي المقررة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز، وموعدها يوم الاربعاء الموافق 23-10-2019.- أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة تمسكه بإقامة لقاء النادي الأهلي ومنافسه نادي الجونة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر 2019".- خرج فريق ليفربول بنقطة من ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر يونايتد بعد تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز فى غياب محمد صلاح الذى تم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.- خرج فريق ليفربول بنقطة من ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر يونايتد بعد تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.- انتهت الجلسة المنعقدة منذ عدة ساعات بين الدكتور أشرف صبحي وثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.