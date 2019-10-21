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رياضة

صدى البلد يرصد أرقاما من تاريخ مواجهات أرسنال وشيفيلد يونايتد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
شيفيلد يونايتد ضد
شيفيلد يونايتد ضد آرسنال
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إسراء أشرف
يحل فريق آرسنال ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، مساء الاثنين، في تمام التاسعة، على ملعب "برامال لين"، باختتام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 2.

صدى البلد يستعرض تاريخ مواجهات آرسنال وشيفيلد يونايتد..

التقى الفريقين في جميع البطولات 11 مرة، بواقع 4 مرات في الدوري الإنجليزي، و5 مرات في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرتين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

فاز آرسنال 7 مرات، وشيفيلد يونايتد مرة واحدة، وتعادلا 3 مرات.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عام 2008، وفاز آرسنال 6-0.

ويدخل آرسنال مواجهة اليوم، باحثًا عن الفوز الخامس له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، من أجل التقدم إلى المركز الثالث، خلف ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة.

وخاض آرسنال 8 جولات في البريميرليج حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات، بينما خسر في مباراة وحيدة.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.

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