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أخبار البلد

61 مليون جنيه حصيلة سرقة التيار بشركة الإسكندرية للكهرباء

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وفاء نور الدين
استعرض المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إنجازات الشركة خلال العام المالي 2018/2019 والتي ما تم مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح "فودة" أنه تم إنهاء تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية بنسبة تنفيذ 100% حيث تم تنفيذ محولات 66 ومد كابلات جهد متوسط بطول 65,5 كيلو متر وإنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بطول 4,2 كيلومتر ومد كابلات جهد منخفض بطول 38,31 كيلومتر وإنشاء خطوط هوائية جهد منخفض بطول 96,5 كيلومتر.

وأضاف أن الشركة نجحت فى تحقيق أعلى معدلات الترشيد فى الطاقة حيث انخفض الحمل الأقصى للشركة إلى 1606,5 ميجاوات مقابل 1660,2 ميجاوات فى العام السابق بمعدل انخفاض 3,2% كما تم العمل على تحسين الجهد بالشبكة حيث تم إنشاء 13 مغذي جديد وعمل إحلال وتدوير لـ 134 محول وتركيب مكثفات بقدرة 14,59 ميجافار ليبلغ معامل القدرة 0,95 متقدمًا بذلك على كل شركات التوزيع.

كما أضاف أنه تم العمل فى عدة محاور لخفض الفقد الفنى والغير فنى حيث قامت الشركة بإنشاء 24 مغذى جديد وتغيير مقاطع موصلات الجهد المنخفض المتهالكة بطول 56 كيلومتر وضبط إتزان 7000 محول واستخدام الكاميرا الحرارية فى التصوير الحرارى لدقة أعمال الصيانة وبالتالي خفض الفقد الفنى، مما كان له عظيم الأثر لإنخفاض الفقد الى نسبة 15,832% مقابل نسبة 18,522 عام 2016/2017.

كما قامت الشركة بتفعيل دور الضبطية القضائية مما ساعد على خفض الفقد الغير فنى حيث تم ضبط 9252 حالة مخالفة وتم تحصيل 8741 حالة بنسبة تحصيل تصل إلى حوالى 94,47% وبقيمة تبلغ حوالي 61 مليون جنيه كما تم التوسع فى تركيب العدادات المسبقة الدفع للمصالح الحكومية ودور العبادة حيث تم تركيب 2117 عداد مسبق دفع بدور العبادة و67 ألف عداد مسبق دفع جديد لباقى المشتركين خلال هذا العام.

وتم التوسع فى تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال حيث تم تأمين البنية التحتية المعلوماتية بالأمن السيبرانى وتطبيق نظام البوابات الاليكترونية وربط جميع الفروع الفنية والتجارية بخطوط اتصال بها خدمة VPN.

وأوضح "فودة" أن الشركة تسعى إلى التوسع فى التحكم فى الشبكة الكهربية عن بعد بهدف خفض زمن الفصل والتوصيل للمشتركين حيث تم البدء فى مشروع مركز تحكم شرق بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه، وبدء إجراءات مشروع تحكم غرب بتكلفة قدرها مليار جنيه، وجارى المضى قدمًا فى مشروع للعدادات الذكية بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه بهدف تحسين الخدمة للمشتركين حيث تم تنفيذ عدد 11200 عداد ذكى فى العام الحالى.

وحرصا من الشركة على تقديم أفضل خدمة لجميع المشتركين فقد تم توفير خدمة سداد الفواتير من أى فرع من فروع الشركة وليس بالضرورة الفرع التابع له المشترك والسداد من منافذ الدفع الإلكترونى وموقع الشركة الإليكتروني وفيزا البنك الاهلى، كما قامت الشركة بتطوير مراكز خدمة "البلدة -سموحة – الإبراهيمية" وتطوير خدمة الاستدعاء الآلى للعمل على راحة المشتركين.

وتحرص الشركة على سرعة فحص وحل شكاوى المواطنين من خلال توفير خدمة تقديم الشكاوى من خلال الإنترنت والإيميل وبوابات الشكاوى الحكومية والواتس آب بالشركة لتحقيق أعلى معدلات للأداء.

وفى نهاية الإجتماع أكد "دسوقى" على ضرورة العمل على المتابعة المستمرة لتحسين الأداء وتنشيط التحصيل وتقليل نسب الفقد، واختتم الحديث متمنيا للشركات دوام التقدم والتوفيق والعمل دائما بروح الفريق والتي يؤكد عليها دائما الدكتور محمد شاكروزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى كل الاجتماعات مع الشركات.
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