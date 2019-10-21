أسعار السلع التموينية والمستوردة والكهرباء والبنزين تنخفض فى هذه الحالة.. تفاصيل

تقدم النائب عمرو الجوهري بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير المالية حول التقدير الخاطيء لسعر الدولار في موازنة العام الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ المقدر بـ١٧.٤٣ جنيه.



وأشار الجوهرى فى طلب الإحاطة إلى أنه تم ملاحظة انخفاض أسعار الدولار طبقا للبنك المركزي في الربع الأول من الموازنة ليصل إلي ١٦.٢٠ جنيه مما له من تأثير سلبي علي أرقام الموازنة ، خاصه باب الدعم وشراء السلع والخدمات ،حيث سيعود ذلك بالتأثير السلبي علي المواطن نتيجة تسعير جميع السلع والخدمات والمنتجات البترولية وأسعار الكهرباء والسلع المستوردة من الخارج كمثال القمح والزيوت والأرز والأدوية وجميع المنتجات المستوردة بأسعار غير حقيقية وغير عادلة وليست كأسعار السوق المحلي.



وأوضح أنه فى حالة مطابقة سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة بسعره الحالى طبقا للبنك المركزى فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على تسعير جميع السلع والخدمات والمنتجات البترولية وأسعار الكهرباء والسلع المستوردة من الخارج كمثال القمح والزيوت والأرز والأدوية وجميع المنتجات المستوردة.



وتابع: كل السلع المقدمة من الحكومة في البطاقات التموينية سعرها أعلي بكثير من اسعار المنتجات في القطاع الخاص ، قائلا:"ان الدعم المقدر في الموازنة بـ٣٢٧.٦٩٩ مليار جنيه كان سوف يختلف كثيرا بسعر الدولار الحالي لشراء السلع والخدمات و الكهرباء والسولار والبنزين بالموازنة المقدرة بـ٧٤.٩٢٣ مليار جنيه ، بحيث سيزيد هذا الدعم

