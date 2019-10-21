Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. وهذا المدرب الأقرب لخلافته

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
زيدان مدرب ريال مدريد
زيدان مدرب ريال مدريد
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت تقارير إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، اقترب من الإقالة من منصبه ، وذلك في الفترة القادمة.

وكان ريال مدريد قد تعرض لأولى هزائمه في الدوري الإسباني هذا الموسم ، عندما خسر أمام ريال مايوركا بهدف نظيف أول أمس ، ليفقد الصدارة لصالح منافسه وغريمه التقليدي برشلونة.

وأكد جوزيب بيدريول مقدم برنامج التشيرنجيتو أن زيدان يواجه خطر الإقالة من منصبه كمدير فني للنادي الملكي ، وأنه إذا لم تتحسن النتائج ، بداية من مباراتي الفريق أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا ، فأن زيدان سيكون مصيره الإقالة.

ويلاقي ريال مدريد نظيره نادي جالاتا سراي يوم غد الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ، حيث يتزيل ريال مدريد مجموعته في البطولة برصيد نقطة وحيدة ، جمعها من تعادل مع كلوب بروج البلجيكي على ملعبه ، وخسارة مذلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة.

وقال بيدريول أن وضع زيدان حرج للغاية ، وأنه سيسافر مع الفريق لتركيا لمواجهة جالاتا سراي، لكن منصبه في خطر، وأن البرتغالي جوزيه مورينيو ، المدير الفني السابق للفريق ، أقرب المرشحين لخلافة زيزو في منصبه ، يليه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو ، المدير الفني الحالي لتوتنهام.

يذكر أن فلورنتينو بيريز ، رئيس نادي ريال مدريد ، قد قام بتعيين زيدان في نهاية الموسم الماضي ، خلفًا لسانتياجو سولاري ، ويعد زيدان من أبرز الأسماء في تاريخ النادي الملكي لاعبًا ومدربًا ، حيث قاد الفريق للتتويج بثلاثة بطولات متتالية في دوري أبطال أوروبا أعوام 2016-2017-2018 ، في إنجاز غير مسبوق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. زيدان يستبعد بيل وجيمس رودريجيز من قائمة ريال مدريد لمباراة كلوب بروج

ريال مدريد يبحث عن انتصاره الأول في دورى أبطال أوروبا أمام كلوب بروج

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

بنزيما يقود ريال مدريد أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. كلوب بروج يفاجئ ريال مدريد بهدف في أول 10 دقائق

كلاكيت ثاني مرة.. كلوب بروج يزور شباك ريال مدريد مجددا بخطأ دفاعي

ترشيحاتنا

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

خلع البدلة لطلاء جدران المدرجات .. عميد هندسة المنصورة: الكلية دى بيتنا

لم يتحمل الإهانة .. تفاصيل وفاة مواطن في تأمينات العاشر

5 دلائل على زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. تعرف عليها

أصالة تعترف بوجود خلاف مع طارق العريان.. وهذه هي التفاصيل

بعد إثارتها الجدل.. شاهد .. أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

Advertisements

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الأهلي والزمالك يترقبان.. تعرف على البلد المرشح لاستضافة كأس العالم للأندية 2021

الخطيب الأسطورة .. كيف منحت فرانس فوتبول جائزتها واللقب الأغلى لـ بيبو

أحتاج للراحة.. تفاصيل مكالمة حسام البدري و محمد صلاح بعد مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

محمد صلاح يترقب موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

ينتظم في التدريبات .. محمد صلاح يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للمباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة لا تصدق.. مريضة تكتشف حملها في الشهر التاسع "بالصدفة"

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور