زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. وهذا المدرب الأقرب لخلافته

أكدت تقارير إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، اقترب من الإقالة من منصبه ، وذلك في الفترة القادمة.



وكان ريال مدريد قد تعرض لأولى هزائمه في الدوري الإسباني هذا الموسم ، عندما خسر أمام ريال مايوركا بهدف نظيف أول أمس ، ليفقد الصدارة لصالح منافسه وغريمه التقليدي برشلونة.



وأكد جوزيب بيدريول مقدم برنامج التشيرنجيتو أن زيدان يواجه خطر الإقالة من منصبه كمدير فني للنادي الملكي ، وأنه إذا لم تتحسن النتائج ، بداية من مباراتي الفريق أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا ، فأن زيدان سيكون مصيره الإقالة.



ويلاقي ريال مدريد نظيره نادي جالاتا سراي يوم غد الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ، حيث يتزيل ريال مدريد مجموعته في البطولة برصيد نقطة وحيدة ، جمعها من تعادل مع كلوب بروج البلجيكي على ملعبه ، وخسارة مذلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة.



وقال بيدريول أن وضع زيدان حرج للغاية ، وأنه سيسافر مع الفريق لتركيا لمواجهة جالاتا سراي، لكن منصبه في خطر، وأن البرتغالي جوزيه مورينيو ، المدير الفني السابق للفريق ، أقرب المرشحين لخلافة زيزو في منصبه ، يليه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو ، المدير الفني الحالي لتوتنهام.



يذكر أن فلورنتينو بيريز ، رئيس نادي ريال مدريد ، قد قام بتعيين زيدان في نهاية الموسم الماضي ، خلفًا لسانتياجو سولاري ، ويعد زيدان من أبرز الأسماء في تاريخ النادي الملكي لاعبًا ومدربًا ، حيث قاد الفريق للتتويج بثلاثة بطولات متتالية في دوري أبطال أوروبا أعوام 2016-2017-2018 ، في إنجاز غير مسبوق.