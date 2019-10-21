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رياضة

شاهد.. تحية جماهير مانشستر يونايتد تغزو قلب مورينيو.. والأخير يرد بـ قُبلة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:12 م
مورينيو
مورينيو
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إسراء أشرف
نال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، هتافات وتحية جماهير الشياطين الحُمر، في "أولد ترافورد"، خلال المباراة التي جمعت بين فريقهم وليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وظهر مورينيو وهو يرد التحية للجماهير في ملعب "أولد ترافورد"، حيث التقطت الكاميرات صورا له وهو يرمي لهم بقبلة، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي الخاص بشبكة "سكاي سبورتس".

وكانت إدارة مانشستر يونايتد، أقالت مورينيو في منتصف الموسم الماضي، بعد سلسلة من الهزائم، ليتولى النرويجي أولي جونار سولشاير المهمة الفنية بدلًا منه.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ليفربول، 1-1، بالمباراة التي جمعت بينهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
شاهد.. تحية جماهير مانشستر يونايتد تغزو قلب مورينيو.. والأخير يرد بـ قُبلة
شاهد.. تحية جماهير مانشستر يونايتد تغزو قلب مورينيو.. والأخير يرد بـ قُبلة
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