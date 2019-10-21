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تعليم

أبطال الممر .. محمود حافظ : الفيلم حقق لي حلمي وأصبحت ضابطا في الجيش

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:45 م
أبطال فيلم الممر
أبطال فيلم الممر
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كريم ناصر
قال الفنان محمود حافظ ، أحد أبطال فيلم الممر ، ان فيلم الممر كان فرصتي لتحقيق حلم الطفولة ، بأن أصبح ظابطا بالجيش المصري ، مؤكدًا أنه حاول طوال الفيلم "بقدر الامكان" احترام و تقدير الزى العسكرى .

وأشار محمود حافظ، خلال كلمة ألقاها بندوة عن نصر اكتوبر العظيم بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ، إلى انه طوال الفيلم حاول توصيل مدى تعب الجنود المصريين بالتدريبات العسكرية و مدى قساوتها و تحملهم لها من اجل خدمة و طنهم و حبهم له .

جدير بالذكر أنه تستضيف كلية الفنون التطبيقية بمقرها بالجيزة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أبطال فيلم الممر في ندوة عن حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف ، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنظيم الندوات التثقيفية التي تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعة.

وتضمنت الندوة كلمة للفنان أحمد فلوكس والفنان أحمد رزق والفنان أحمد صلاح حسني والفنان محمود حافظ عن دور السينما في التعريف بدور القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر المجيدة.
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