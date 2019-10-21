الحكومة تكشف حقيقة حرمان من يمارس عملا خاصا بعد سن الـ60 من المعاش

نفى الدكتور محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال السياسى، حرمان من يمارس أى عمل خاص بعد سن الـ60 عاما، من المعاش.



وأكد درويش أن هذه الكلام شائعة عارية تماما من الصحة، مشيرا إلى أن من يؤمن عليه بعد سن الـ60 فى عمل خاص يؤمن على إصابته فقط حتى لا يتم الاستغناء عنه دون أن يحصل على حقوقه كاملة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث عقدت جلسة استماع، بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الأضرار التى لحقت بشركات القطاع الخاص والمستثمرين فى قطاع الصناعة جراء تطبيق قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وخاصة فيما يخص رفع سن الإحالة إلى المعاش ونسبة التأمين الطبى المحصلة من قبل هيئة التأمين ومحو الشركات الطبية الخاصة وأثره على تنمية الصناعة وموارد الدولة.



يشار إلى أن النائب الدكتور حمدى السيسى، قد أشار إلى أنه قد تلقى شكاوى بشأن حرمان من يخرج على المعاش من الحكومة ويعمل فى أى عمل خاص مثل سوبر ماركت أو غيره لتحسين دخله من الحصول على معاشه، قائلا: «دى لا دين ولا إنسانية والبرلمان يتحمل المسئولية الأولى فى هذا الأمر».



على جانب آخر طالب النائب عمرو كمال، بمنح فرصة للشباب للعمل بدلا من رفع سن المعاش إلى 65 عام،مضيفا "العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بيتفرجوا على بعض، أنا دخلت مكان 4 أدوار كاملين الموظفين بياكلوا ويشربوا وبيتكلموا ويلعبوا فى الموبايل، هناك قلة الضمير وانعدام فى الشفافية والمصداقية".