Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

احتفالا باليوم العالمي.. جامعة بني سويف تنظم مسيرة طلابية لـ العصا البيضاء

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:14 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يقود مسيرة لطلاب الإعاقة البصرية
Advertisements
قســم التعليم
نظمت كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة متحدى الإعاقة، احتفالية خاصة باليوم العالمي للعصا البيضاء بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم والدكتور عماد الوسيمي عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وبمشاركة لاعبي منتخب مصر للكرة الخماسية مكفوفين .

وبدأت مراسم الاحتفال بتنظيم مسيرة طلابية للعصا البيضاء انطلقت من مدخل الجامعة الي مبني الإدارة ، قادها رئيس الجامعة وشارك فيها طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية وتلاميذ مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف .

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك.

وعلى هامش الاحتفال افتتح الدكتور منصور حسن معرض لقسم الإعاقة البصرية خارج مسرح الجامعة ويضم عديد من الأدوات والأجهزة التي توفرها الجامعة لضمان جودة العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة .

جدير بالذكر تضمنت فعاليات الحفل فقرات غنائية وشعر فردى وأوبريت عيون القلب وفيلم تسجيلي عن تطور العصا البيضاء وأخر بعنوان الكفيف والجامعة واسكتش تمثيلي بعنوان " عصايتي" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة يوم العصا البيضاء.. تعليم الإسماعيلية توزع الهدايا على الطلاب

القومي لحقوق الإنسان يدعو لتحسين حالة ذوي الإعاقة البصرية

"التعليم" تحضر احتفال مدارس التربية الخاصة بالقاهرة بيوم "العصا البيضاء"

ترشيحاتنا

ريهام سعيد توجه رسالة لـ لميس الحديدي عقب عودتها على الشاشة

لم يتحمل الإهانة .. تفاصيل وفاة مواطن في تأمينات العاشر

الانتصار دائما للمارد.. 3 انسحابات لـ الأهلى فى بطولة الدورى

إنشاء أول مدرسة مصرية يابانية بتكلفة 23 مليون جنيه في الوادي الجديد

فلوسك في خطر .. خدعة يقوم بها اللصوص لسرقة المال من ماكينات الصرف

المختفي.. ماذا يقدم ساديو ماني في غياب محمد صلاح ؟ أرقام كارثية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن

إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور