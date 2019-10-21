احتفالا باليوم العالمي.. جامعة بني سويف تنظم مسيرة طلابية لـ العصا البيضاء

نظمت كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة متحدى الإعاقة، احتفالية خاصة باليوم العالمي للعصا البيضاء بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم والدكتور عماد الوسيمي عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وبمشاركة لاعبي منتخب مصر للكرة الخماسية مكفوفين .



وبدأت مراسم الاحتفال بتنظيم مسيرة طلابية للعصا البيضاء انطلقت من مدخل الجامعة الي مبني الإدارة ، قادها رئيس الجامعة وشارك فيها طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية وتلاميذ مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف .



وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك.



وعلى هامش الاحتفال افتتح الدكتور منصور حسن معرض لقسم الإعاقة البصرية خارج مسرح الجامعة ويضم عديد من الأدوات والأجهزة التي توفرها الجامعة لضمان جودة العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة .



جدير بالذكر تضمنت فعاليات الحفل فقرات غنائية وشعر فردى وأوبريت عيون القلب وفيلم تسجيلي عن تطور العصا البيضاء وأخر بعنوان الكفيف والجامعة واسكتش تمثيلي بعنوان " عصايتي" .