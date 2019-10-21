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أخبار العالم

لا ضرائب جديدة ولن أسمح بتهديدكم.. الحريري يستجيب لمطالب المتظاهرين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:16 م
الحريري
الحريري
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دعاء أبوهشيمة
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تراجع حكومته عن فرض ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة، استجابة لمطالب ملايين المحتجين.

وقال الحريري، في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني إن التظاهرات في لبنان جاءت نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس، لافتا إلى أن التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان.

وتابع الحريري قائلا إنه قد تم إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، وإقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا.

وأردف أن الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، إضافة إلى إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية وعدد من المؤسسات غير الضرورية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني على تعزيز مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود.

وأضاف الحريري أنه تم طرح مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة، على أن يتم الاستعانة بمستشارين ماليين للتعامل مع قضية قطاع الاتصالات.

وأوضح أن القرارات الإصلاحية خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك القرارات المتخذة أشبه بـ{انقلاب مالي} على السياسات التي كانت معتمدة سابقا.

وتابع: "القرارات التي اتخذناها لا تحقق مطالبكم ولن اطلب منكم التوقف عن التظاهر ولا اسمح بتهديدكم وعلى الدولة حمايتكم لأنكم البوصلة".

وختم: "من موقع مسؤوليتي قمت بواجبي وانتم تطالبون بكرامتكم، وصوتكم مسموع، واذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة مطلبكم فأنا مستعد".
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