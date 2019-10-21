الأوقاف: توزيع 896 طن لحوم صكوك أضاحي بالمحافظات حتى الآن



وتبدأ الوزارة توزيع لحوم الأضاحي بمحافظات: القليوبية - أسيوط - البحيرة - سوهاج - قنا - الشرقية - المنوفية- الأقصر- الغربية- البحر الأحمر- الدقهلية- المنيا- الجيزة - القاهرة - أسوان- الفيوم - بني سويف - كفر الشيخ - السويس- جنوب سيناء - شمال سيناء- مرسى مطروح - الوادي الجديد - بور سعيد).



وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر (896) طنًا ، مضيفة أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وهذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع.



وأضافت أنه سيتم التوزيع تباعًا على باقي المناطق والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.

تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع العاشر على التوالى تنفيذ خطتها فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى 109 أطنان ، بدءًا من يوم السبت المقبل.