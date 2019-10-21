Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأوقاف: توزيع 896 طن لحوم صكوك أضاحي بالمحافظات حتى الآن

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:13 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع العاشر على التوالى تنفيذ خطتها فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى 109 أطنان ، بدءًا من يوم السبت المقبل.

وتبدأ الوزارة توزيع لحوم الأضاحي بمحافظات: القليوبية - أسيوط - البحيرة - سوهاج - قنا - الشرقية - المنوفية- الأقصر- الغربية- البحر الأحمر- الدقهلية- المنيا- الجيزة - القاهرة - أسوان- الفيوم - بني سويف - كفر الشيخ - السويس- جنوب سيناء - شمال سيناء- مرسى مطروح - الوادي الجديد - بور سعيد).

وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر (896) طنًا ، مضيفة أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وهذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع.

وأضافت أنه سيتم التوزيع تباعًا على باقي المناطق والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: توزيع 75 طنا من لحوم الأضاحي .. الجمعة المقبلة

الأوقاف توزع 75 طن لحوم أضاحي على الفقراء بالمحافظات.. السبت

اليوم.. الأوقاف توزع 75 طن لحوم أضاحي على الفقراء بالمحافظات

الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي بالشرقية والمنوفية وجنوب سيناء

الأوقاف توزع 75 طن لحوم أضاحي لـ 19 محافظة

الأوقاف توزع 75 طن "لحوم أضاحي" في 19 محافظة

ترشيحاتنا

محمد يوسف: كهربا أناني ومش هينفع مع الأهلي

31 اكتوبر.. نهاية مهلة استكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن

إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور

ريهام سعيد توجه رسالة لـ لميس الحديدي عقب عودتها على الشاشة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن