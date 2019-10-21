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أخبار العالم

تظاهرات لبنان.. وليد جنبلاط يكشف موقف حزبه من الإقرارات الإصلاحية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:31 م
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط
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شيماء مصطفى
أعلن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، وليد جنبلاط، اليوم الاثنين، معارضة الحزب لما قدمه رئيس الوزراء البناني سعد الحريري من ورقة إصلاحية في مجلس الوزراء اللبناني.

وقال "جنبلاط"، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سجل الحزب اعتراضات أساسية في مجلس الوزراء وفرض نقاطا أساسية وسيكون للحزب مؤتمر صحفي عند الساعة السادسة من اليوم".

ونقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، أكد وليد جنبلاط أنه "لا بد من إصلاحات جذرية، والحزب قدم ورقة إصلاحية مضادة، ويعترض على بعض البنود التي قدمها الحريري.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أعلن تراجع حكومته عن فرض ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة، استجابة لمطالب ملايين المحتجين.

وقال الحريري، في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني إن التظاهرات في لبنان جاءت نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس، لافتا إلى أن التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان.

وتابع الحريري قائلا إنه تم إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، وإقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا، موضحًا أن الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، إضافة إلى إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية وعدد من المؤسسات غير الضرورية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، تعزيز مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود، بالإضافة إلى طرح مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة، على أن يتم الاستعانة بمستشارين ماليين للتعامل مع قضية قطاع الاتصالات.

وأوضح أن القرارات الإصلاحية خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك القرارات المتخذة أشبه بـ"انقلاب مالي" على السياسات التي كانت معتمدة سابقا.
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