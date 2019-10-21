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أخبار العالم

طريق وحيد لـ الاستقرار.. بوتين يلتقي أردوغان لبحث الوضع في سوريا غدا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:48 م
بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان
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عرفة البنداري
أعلن مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للشؤون الخارجية، "يوري أوشاكوف"، أن الرئيس الروسي سوف يلتقي نظيره التركي، رجب طيب أردوغان غدا، الثلاثاء، ويبحث معه الوضع في سوريا.

وأضاف مستشار الرئيس الروسي أن الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو الأخذ في الاعتبار كافة المجموعات الاثنية والدينية الموجودة بها، لافتا إلى أن الرئيس الروسي على اتصال دائم مع نظيره السوري، بشار الأسد.

وقال "أوشاكوف"، "ممثلونا على اتصال دائم مع الأسد، في مختلف المجالات، بما في ذلك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ويتم التواصل باستمرار عن طريق وزارة الدفاع وأن العملية التركية في سوريا تتم مناقشتها بشكل دقيق وشامل بين ممثلينا والأسد".

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