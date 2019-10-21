الشرطة تكشف هوية جوكر الكويت

أثار شاب القلق في شوارع الكويت بعدما ظهر وهو يتجول بين السيارات متنكرا بشخصية "الجوكر"، مما دفع السلطات في البلاد للتحرك.





وكشف رجال المباحث عن هوية "الجوكر" الكويتي، الذي انتشرت صوره في الآونة الأخيرة يتجول في نطاق محافظة العاصمة ليلًا، وتبيّن أنه كويتي من مشاهير "السوشيال ميديا"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.





وبحسب الصحيفة، فإن الشاب برّر فعلته بأنه يحب تلك الشخصية واعتاد تقمص شكلها والتقاط الصور لنفسه.





وكانت صور انتشرت لشخص متنكر في شخصية "الجوكر" ويتجول ليلًا في مناطق مختلفة في نطاق محافظة العاصمة، مما تسبب في تساؤلات كثيرة عن هذا الشخص وسبب تعمد إخفاء وجهه بذلك القناع الماكياجي.





وتحرك رجال المباحث حيث أجروا تحرياتهم حتى تمكنوا من تحديد هوية صاحب قناع "الجوكر"، واتضح أنه مواطن من مشاهير "السوشيال ميديا"، حيث تم استدعاؤه للتحقيق معه في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.





وأفاد مصدر أمني بأنه "خلال التحقيق مع المواطن صاحب القناع، قال إنه يحب تلك الشخصية واعتاد على ارتداء القناع والخروج إلى بعض الأماكن لالتقاط الصور"، لافتًا إلى أنه "يحتفظ بصور كثيرة له بتلك الشخصية، وبناءً على ذلك تم إخطار المسؤولين في وزارة الداخلية حول الواقعة".



