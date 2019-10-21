بـ الأخضر .. رايا أبى راشد تتالق وتوجه رسالة غامضة.. شاهد

نشرت الإعلامية رايا أبى راشد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".
وعلقت رايا أبى راشد على الصورة، قائلة " سيكون الأمر صعبا ولكن صعب لا يعنى مستحيل".
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها على انستجرام، وعلق بعضهم قائلا : " قمر - جمال - مشاء الله "
يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.
وعلقت رايا أبى راشد على الصورة، قائلة " سيكون الأمر صعبا ولكن صعب لا يعنى مستحيل".
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها على انستجرام، وعلق بعضهم قائلا : " قمر - جمال - مشاء الله "
يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.