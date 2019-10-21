بـ الأخضر .. رايا أبى راشد تتالق وتوجه رسالة غامضة.. شاهد

نشرت الإعلامية رايا أبى راشد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".



وعلقت رايا أبى راشد على الصورة، قائلة " سيكون الأمر صعبا ولكن صعب لا يعنى مستحيل".



وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها على انستجرام، وعلق بعضهم قائلا : " قمر - جمال - مشاء الله "



يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.

