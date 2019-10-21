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فن

بـ الأخضر .. رايا أبى راشد تتالق وتوجه رسالة غامضة.. شاهد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:54 م
رايا ابى راشد
رايا ابى راشد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رايا أبى راشد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلقت رايا أبى راشد على الصورة، قائلة " سيكون الأمر صعبا ولكن صعب لا يعنى مستحيل".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها على انستجرام، وعلق بعضهم قائلا : " قمر - جمال - مشاء الله "

يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.
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