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أخبار البلد

نائب رئيس وزراء الكويت: لجنة عليا مشتركة مع مصر للتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:13 م
وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي
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سعيد العربي
قال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الكويتى ووزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح، إن هناك لجنة عليا مشتركة بين مصر والكويت تعد من اكبر اللجان بالكويت للتشارور والتنسيق في القضايا الدولية الاقليمية.

وأضاف في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف القومية: "تم استعراض العلاقات الثنائية خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل العمل في كل المجالات وكان هناك تركيز على الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري خاصة وان الوفد بالحكومة الكويتية شمل رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت وهيئة الاستثمار الكويتي للتنمية وكل المجموعة الإقتصادية".

واستكمل: "استمعنا من الاشقاء في مصر عن انشاء صنادق سيادي وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الدولتين لبحث فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة بين الجانبين والتبادل التجاري، موضحا أنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقات".

وتابع: "التقينا رئيس مجلس النواب المصري وشهدنا حرص البرلمانيين بالبلدين على تعزيز العلاقة، وهناك حرص على إيجاد أرضية مشتركة في كافة المجالات".

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