حسام البدري: أتمنى وجود جيل الأهلي الذهبي الآن وكوبر حاول تحقيق أهدافه فقط

دافع الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب المصرى عن الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى ورفض الهجوم على أجيري.





وقال البدرى، فى تصريحات تلفزيونية "هيكتور كوبر كان يحاول تحقيق أهدافه بغض النظر عن الأداء وجماله هو فقط يركز فى هدفه لا غير وخامات اللاعبين فى هذا التوقيت لم تعد كما كانت".





وأضاف البدرى "جيل مثل جيل الأهلى الذهبى الذى عملت معه أتمنى وجوده فى الوقت الحالى كان سيساعدنى كثيرًا فى تحقيق العديد من الإنجازات".





وعن وجود علاقة طردية بين مستوى الأهلى والمنتخب، قال "بالفعل عند ارتفاع مستوى الأهلى يرتفع مستوى المنتخب والزمالك أيضًا مهم جدًا بالنسبة إلى المنتخب".





يذكر أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، طلب خوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر المقبل، ضمن استعداداته لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر، يومي 14 و18 من الشهر نفسه، في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون بعد أن فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادته.



