Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشرى سارة لـ لاعبي الزمالك من مرتضى منصور.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:18 ص
جانب من لقاء الزمالك
جانب من لقاء الزمالك والمقاولون
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن عبد الله جمعة شارك في تدريبات الزمالك، استعدادا للقاء جينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا، بعد مشاركة محمد عبد الشافي في المباراة السابقة.

وتابع حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد قائلا: «شيكابالا لن يشارك في مباراة جينيراسيون بسبب إصابته في العضلة الخلفية».

وأكد: أن الزمالك استقر على تعديل عقود محمد عبد الغني، ومحمود علاء، ومحمود عبد الرحيم جنش، وطارق حامد، وعبد الله جمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة الليلة في كأس مصر

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

بالفيديو.. لفتة إنسانية من شيكابالا تجاه جنش أثناء مباراة الزمالك وبيراميدز

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

مرتضى منصور يوجه رسائل نارية لـ جنش.. تعرف عليها.. فيديو

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور.. رسائل نارية لجنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك.. وعقوبة استخدام السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في هذه المناطق.. فيديو

بزجاجة المياه.. لاعب بيراميدز يفجر غضبه في وجه ديسابر عقب استبداله

مش هيغني تاني.. قرارات نارية من هاني شاكر بعد اقتحام حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية

السخونية بتسيح المهلبية.. تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو كوميدى | شاهد

فايلر يغادر مران الأهلي بسبب لقاء الجونة

أسرع وصفة للتخلص من التهابات البول نهائيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

شاهد.. الصور الأولى لحفل زفاف جينفير لورانس وكوك كاروني

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية