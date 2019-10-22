بشرى سارة لـ لاعبي الزمالك من مرتضى منصور.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن عبد الله جمعة شارك في تدريبات الزمالك، استعدادا للقاء جينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا، بعد مشاركة محمد عبد الشافي في المباراة السابقة.



وتابع حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد قائلا: «شيكابالا لن يشارك في مباراة جينيراسيون بسبب إصابته في العضلة الخلفية».



وأكد: أن الزمالك استقر على تعديل عقود محمد عبد الغني، ومحمود علاء، ومحمود عبد الرحيم جنش، وطارق حامد، وعبد الله جمعة.