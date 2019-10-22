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مرأة

بفستان لامع من تصميمها.. ملكة جمال مصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها.. شاهد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
ملكة جمال مصر
ملكة جمال مصر
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هاجر هانئ
شاركت إلهام وجدي ملكة جمال مصر لعام 2009، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بصورا جديدة لها اثناء تقديمها حفل ملكه جمال مصر ٢٠١٩.

ظهرت فى الصور ملكة جمال مصر بفستان أنيق من تصميمها، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة وأتسم التصميم بالقماش اللامع ذات الألوان المتدرجة، كما تميز بشق من الجانب كشف عن ساقها.


أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت إلهام وجدى على خصلات شعرها الأنسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.




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