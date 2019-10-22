تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا

تحدد اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اليوم الثلاثاء ، موعد انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي ، الجديد بعد تقديمه عن موعده الأصلي والذي كان مقررا 28 أكتوبر الجاري ، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ، والمقرر اقامتها في مصر من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.



وينطلق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا ، لسببين الأول لأهمية البطولة التي تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 ، والاخر ، لانهاء أزمة جدول مسابقة الدوري المصري ، بعد ان تم تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك إلى اجل غير مسمى ، ورفض المارد الأحمر خوض أي لقاء قبل القمة.



ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة الصغار خلال 48 ساعة ، بعد ان يجتمع الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، اليوم مع اللجنة الخماسية لانهاء كافة التفاصيل ، بعد موافقة مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، على قرار توقف الدوري لمصلحة المنتخب ، على أن تقام القمة عقب انتهاء البطولة الافريقية.



ويسعى وزير الشباب والرياضة دائما إلى إيجاد حلول جذرية لأزمات المنظومة الكروية بشكل خاص والرياضية بشكل عام، حتى تسير الرياضة المصرية في مناخ طبيعي مليء بالانجازات والانتصارات وليس الأزمات.