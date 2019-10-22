وصول الرئيس الفرنسي ماكرون إلى جزيرة مايوت.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جزيرة مايوت.



وتُطالب جزر القمر بأحقيتها في جزيرة مايوت، وقدّمت مشروع قرار لمجلس الأمن عام 2009 لذلك، بيد أن فرنسا استخدمت حق النقض "الفيتو" المخول لها، وتذرعت بالاستفتاء الذي تم في الجزيرة عام 1976.



ولا تزال إلى الآن جزيرة مايوت واحدة من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، رفقة جواد لوب وجزر المارتينك في البحر الكاريبي، وغيانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة في أوقيانوسيا، وبالطبع لا ريونيون في أفريقيا.