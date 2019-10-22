Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وصول الرئيس الفرنسي ماكرون إلى جزيرة مايوت.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جزيرة مايوت.

وتُطالب جزر القمر بأحقيتها في جزيرة مايوت، وقدّمت مشروع قرار لمجلس الأمن عام 2009 لذلك، بيد أن فرنسا استخدمت حق النقض "الفيتو" المخول لها، وتذرعت بالاستفتاء الذي تم في الجزيرة عام 1976.

ولا تزال إلى الآن جزيرة مايوت واحدة من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، رفقة جواد لوب وجزر المارتينك في البحر الكاريبي، وغيانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة في أوقيانوسيا، وبالطبع لا ريونيون في أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جدد نشاطك مع تمرينات صباحية للتخلص من الدهون.. فيديو

نركن الكرة على جنب ونفضى لفتحة الصدر.. إبراهيم عبد الجواد عن تأجيل لقاء الأهلي والجونة

الإنتاج الحربي: مباراة بيراميدز اتسرقت مننا.. وهدف فييرا من النوادر في الدوري المصري

عايز أكسب الأهلي .. رسالة قوية من مرتضى منصور للزملكاوية.. فيديو

بعد الاعتذار عن الفيديو المسىء.. حمو بيكا يتصدر جوجل

تنصيب ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشر البرتقال مع الطماطم.. أسرع ماسك لتبييض البشرة

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

شاهد .. طريقة مذهلة لتقشير الرمان في ثواني