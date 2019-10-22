الرئيس السوري يزور الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في إدلب.. صورة

زار الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، الثلاثاء، الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب شمال سوريا.



وتفقد "الأسد"، القوات الأمنية في بلدة الهبيط التي تم تحريرها من العناصر الإرهابية في أغسطس الماضي.



ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صورة للرئيس بشار الأسد برفقة عدد من الضباط وعناصر الجيش في بلدة الهبيط.



وتتبع بلدة الهبيط ناحية خان شيخون في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.