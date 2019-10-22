بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير لـ ريهام عبد الغفور بصحبة محمد فراج .. شاهد

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة برفقة الفنان محمد فراج من احدث جلسة تصوير لهما لصالح احدى المجلات.ارتدت ريهام عبدالغفور فستانا أسود في حين ارتدى فراج زيا ابيض لخلق تناغم في الصورة، وعلقت ريهام عبدالغفور عليها قائلة: " قريبا مع صديقى الفنان محمد فرج و جلسة تصوير جديدة و مختلفة".وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وعلق بعضهم قائلا: " حلوين جدا مع بعض ، منتظرين جدا ، ربنا يحميكوا احسن فنانين فى مصر ".يذكر أن آخر أعمال النجمة ريهام عبد الغفور الفنية مسلسل "زى الشمس"، والذي تم عرضه فى موسم رمضان الماضي وجسدت فيه دور "فريدة" الشخصية اللعوب التى يتم قتلها ويظل هذا الحادث لغز المسلسل ولغز مع الجمهور حتى الحلقة الأخيرة.