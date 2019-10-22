«تخيل».. أغنية ترويجية تطلقها هيئة الترفيه بالسعودية عن موسم الرياض..فيديو

أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أغنية ترويجية لموسم الرياض، والذى انطلق يوم الخميس الماضى، بعنوان «تخيل».





وانطلقت يوم الخميس الماضى، فعاليات موسم الرياض في «الرياض بوليفارد»، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500 مقدم بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض الدرجات هارلي والألعاب النارية.





ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض والتي يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" على "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، إضافة إلى المطاعم والكافيهات.





وانطلقت فعاليات «موسم الرياض» الجمعة الماضي، ويستمر حتى منتصف ديسمبر، حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ السعودية، بأكثر من 400 مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.





ويأتي موسم الرياض، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حيث تم فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الموسم من قبل القطاع الخاص والإعلام والأفراد ليكونوا جزءا من شركاء النجاح في هذا الموسم.



