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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يكشف الهدف وراء سحب قواته من سوريا إلى العراق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:48 م
وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، إن واشنطن تهدف إلى إعادة القوات الأمريكية، المنسحبة من سوريا بالعراق، للديار في نهاية الأمر وليس إبقاء القوات الأمريكية "لمدة طويلة"، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش العراقي أن القوات الأمريكية التي دخلت إلى العراق من سوريا ليس لديها الموافقة للبقاء في العراق.

وقال الجيش العراقي، في بيان له، إن كل القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا إلى كردستان العراق حصلت على إذن بالدخول حتى يتسنى نقلها إلى خارج العراق ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين بالمنطقة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء القرار الأمريكي، في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".
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