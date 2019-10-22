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رياضة

1400 شاب يشاركون في مسابقة الحلم المصري لذوي القدرات والهمم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:26 م
النسخة الرابعة من
النسخة الرابعة من" الحلم المصري" لذوي القدرات والهمم
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ريهام بكير - عمرو الحلواني
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، عن مشاركة (1400) من ذوي الهمم في النسخة الرابعة من مسابقة"الحلم المصري"الثقافية والفنية والرياضية، والتي تنفذها الوزارة خلال الفترة من (30-20) أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، مقسمة على فوجين.

يشارك في الفوج الأول من مسابقة "الحلم المصري" (700 ) مشارك من محافظات ( بني سويف، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح، القليوبية، السويس، الجيزة، الاسكندرية، اسيوط، القاهرة، المنيا، البحيرة )، في مختلف الإعاقات ( إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، إعاقة حركية).

يتنافس المشاركون في المسابقة في مجالات "الفن التعبيري، الرواية، القصة، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردي، كورال، تأليف الشعر، عزف فردي، الإنشاد الديني".

يحضر فعاليات المسابقة الدكتور وليد رجب والدكتور محمد عبد الستار عضوا مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، دكتورة هدى أبوضيف من الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن يضم الفوج الثاني محافظات ( الغربية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، أسوان، قنا، شمال سيناء، بورسعيد، الأقصر، دمياط، الدقهلية، الفيوم، سوهاج).
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